Командующий ВВС Украины заявил, что войска могут получить американские F-15 и F-35

Командующий Военно-воздушных сил Сергей Дроздов заявил, что украинские летчики могут получить новые многофункциональные самолеты 4++ поколения – американский F-15 или же шведский JAS39 Gripen. Об этом он заявил во время презентации народным депутатам визии Воздушных сил-2035, сообщает mil.in.ua.

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Он отметил, что командование ВВС Украины рассматривает в дальнейшем "с углублением отношений со странами-партнерами" переход на современный американский самолет 5-го поколения F-35.

По словам Дроздова, в течение следующих 10 лет Воздушные силы будут вынуждены вывести из состава флота основные образцы боевой техники, которая сейчас стоит на вооружении у летчиков.

Командующий ВВС отметил, что ресурсов оборонного бюджета Украины будет недостаточно для перевооружения – он считает, что для обновления парка тактической авиации необходимо создать отдельную государственную целевую программу.

"Угрозы предстают не перед Воздушными силами. Угрозы стоят перед государством", – сказал он.

В октябре прошлого года, Дроздов заявил, что Украина до 2035 года планирует закупить многоцелевые истребители у иностранных партнеров.

Станислав Стороженко

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