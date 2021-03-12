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Командующий ВВС Украины заявил, что войска могут получить американские F-15 и F-35

12.03.2021, 11:26
Командующий ВВС Украины заявил, что войска могут получить американские F-15 и F-35 - Фото
Сергей Дроздов (Фото - Командування Повітрянних сил ЗСУ)

Командующий Военно-воздушных сил Сергей Дроздов заявил, что украинские летчики могут получить новые многофункциональные самолеты 4++ поколения – американский F-15 или же шведский JAS39 Gripen. Об этом он заявил во время презентации народным депутатам визии Воздушных сил-2035, сообщает mil.in.ua

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Он отметил, что командование ВВС Украины рассматривает в дальнейшем "с углублением отношений со странами-партнерами" переход на современный американский самолет 5-го поколения F-35.

По словам Дроздова, в течение следующих 10 лет Воздушные силы будут вынуждены вывести из состава флота основные образцы боевой техники, которая сейчас стоит на вооружении у летчиков.

Командующий ВВС отметил, что ресурсов оборонного бюджета Украины будет недостаточно для перевооружения – он считает, что для обновления парка тактической авиации необходимо создать отдельную государственную целевую программу.

"Угрозы предстают не перед Воздушными силами. Угрозы стоят перед государством", – сказал он.

Станислав Стороженко
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Сергей Дроздов ввс f-35 F-15 JAS39 Gripen
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