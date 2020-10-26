Украина планирует закупить многоцелевые истребители у стран-партнеров – командующий ВВС
Украина хотела бы получить истребители США F-35, но надо быть реалистами, говорит Дроздов
Украина до 2035 года планирует закупить многоцелевые истребители у иностранных партнеров. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Военно-воздушных сил генерал-полковник Сергей Дроздов.
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Он объяснил, что создать собственный боевой самолет в ближайшей перспективе вряд ли удастся, поскольку нет соответствующей научной базы, мощностей производства, опыта. На разработку одного только прототипа нужно не меньше 10 лет и не менее $10 млрд. Поэтому в визии развития ВВС до 2035 прописали закупку многоцелевых истребителей за рубежом у стран-партнеров.
"Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики", – сказал Дроздов.
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По его словам, украинские ВВС хотели бы иметь и современную технику, как американский F-35. Однако, отмечает генерал, "надо быть реалистами": Польша, которая долгое время была союзником США лишь сейчас смогла начать разговор о поставках этих самолетов.
"Поляки пошли именно таким путем, когда у них на вооружении рядом с МиГ-29 стоят F-16. Такой опыт Польши был бы и для нас наиболее приемлем: получить эскадрилью истребителей и поставить ее на вооружение одной из бригад тактической авиации", – добавил Дроздов.
- Летом этого года Украина договорилась о поставках новых американских катеров Mark IV, также в ближайшее время ожидается поставка катеров типа Island.
- В сентябре американские бомбардировщики B52 впервые вошли в авиапространство Украины. Вместе с украинскими летчиками они выполняли патрулирование.
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