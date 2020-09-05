В Украину впервые прилетели бомбардировщики США B-52. С ними летели истребители ВСУ: видео

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Американские бомбардировщики B-52 вместе с украинскими истребителями пролетели от границы с Польшей до побережья Азовского моря и обратно

Стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США Boeіng B-52 впервые вошли в воздушное пространство Украины. Их сопровождали украинские истребители, передает пресс–служба Министерства обороны.

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Утром 4 сентября американские самолеты вылетели из авиабазы Фэрфорд, Великобритания. Они пролетели над Европой в сопровождении истребителей стран-членов НАТО и партнеров Альянса.

На украино–польской границе B-52 встретили истребители Су–27 и Миг–29 Командования Воздушных сил ВСУ. Они сопровождали американские бомбардировщики до побережья Азовского моря и обратно.

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Отмечается, что патрулирование было плановым. Цель – достичь взаимозаменяемости стран НАТО и партнеров.

Вероятно, подобное сотрудничество продолжится и в дальнейшем, отмечают в пресс-службе Минобороны.

СПРАВКА. Стратегический бомбардировщик Boeіng B-52 стоит на вооружении США с 1955 года, был создан для перевозки ядерного оружия на заре Холодной войны. Самолет имеет несколько модификаций, способен нести 32 000 кг оружия. Типичная боевая дальность полета – 14 080 км без дозаправки с воздуха, "потолок" – 15 166 м.

Обычно бомбардировщик используют для стратегических атак, поддержки с воздуха, воздушного пресечения, наступательных противовоздушных и морских операций. Во время операции "Буря в пустыне" B-52 доставили 40% всего оружия, сброшенного силами коалиции.

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Теги: США, ВСУ, су-27, истребитель, бомбардировщик, миг-29, B-52
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