В Украину впервые прилетели бомбардировщики США B-52. С ними летели истребители ВСУ: видео

Стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США Boeіng B-52 впервые вошли в воздушное пространство Украины. Их сопровождали украинские истребители, передает пресс–служба Министерства обороны.
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Утром 4 сентября американские самолеты вылетели из авиабазы Фэрфорд, Великобритания. Они пролетели над Европой в сопровождении истребителей стран-членов НАТО и партнеров Альянса.
На украино–польской границе B-52 встретили истребители Су–27 и Миг–29 Командования Воздушных сил ВСУ. Они сопровождали американские бомбардировщики до побережья Азовского моря и обратно.
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Отмечается, что патрулирование было плановым. Цель – достичь взаимозаменяемости стран НАТО и партнеров.
Вероятно, подобное сотрудничество продолжится и в дальнейшем, отмечают в пресс-службе Минобороны.
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