НАТО: Истребитель ВВС России нарушил воздушную границу Альянса. В РФ это отрицают

Истребитель ВВС России Су-27 преследовал бомбардировщик НАТО B52 и пересек границу Дании, утверждают в НАТО

В пятницу, 28 августа, истребитель Военно-воздушных сил России нарушил воздушную границу Дании – страны-члена НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования Альянса.

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Российский истребитель, вылетевший из Калининграда, пошел на перехват бомбардировщика B52 ВВС США, который участвовал в учениях Allied Sky. Во время перехвата Су-27 "значительно нарушил границу" Дании в районе острова Борнхольм, утверждают в НАТО.

На перехват нарушителя в небо были подняты датские самолеты Quick Reaction Alert, однако российский борт повернул назад до их прибытия. Самолеты ВВС Дании оставались в воздухе и продолжали патрулировать регион.

В НАТО отмечают, что это является первым подобным инцидентом за несколько лет и свидетельствует "о новом уровне провокационного поведения россиян".

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"Этот инцидент демонстрирует неуважение России к международным нормам и суверенному воздушному пространству союзной страны. Мы по-прежнему бдительны и готовы обеспечить круглосуточную безопасность воздушного пространства НАТО", - заявил генерал Джефф Харригиан, командующий ВВС НАТО.

В Минобороны РФ нарушение границы Дании отрицают, передает российский пропагандистский ресурс ТАСС. В ведомстве заявили, что полет проходил над нейтральными водами Балтийского моря, что "подтверждено средствами объективного контроля".

Вчера сообщалось, что истребители ВВС США перехватили шесть военных самолетов России в международном авиапространстве неподалеку от границ Аляски. Г енерал Глен Ван Херк отметил, что в этом году силы Командования аэрокосмической обороны Северной Америки ( NORAD) провели более десятка перехватов - это больше, чем было в последние годы.

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Марк Сировой

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