Российская подлодка всплыла у берегов Аляски. Военные США предложили помощь
Запросов о помощи от российских моряков пока не было, уточнили американские военные. Они отслеживают передвижение субмарины ВМФ РФ
Подводная лодка ВМФ России всплыла в международных водах недалеко от берегов Аляски. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование ВС США сообщили, что ведут за ней наблюдение.
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Они пишут о готовности оказать помощь, если субмарина РФ вынуждена была всплыть из-за некоего чрезвычайного происшествия, но пока не получали запросов об оказании поддержки от ВМФ России или других моряков.
Активность России на море происходит в международных водах далеко за пределами территориальных вод США, уточнили американские военные.
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