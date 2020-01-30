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США могли скрыть столкновение подлодки с обломками Титаника – СМИ

США могли скрыть столкновение подлодки с обломками Титаника – СМИ - Фото
Титаник (скриншот из видео Atlantic Productions)
30.01.2020, 07:45

Ущерб после инцидента сейчас неизвестен. Компания RMS Titanic требует у властей предоставить видео столкновения

Компания RMS Titanic, которая обладает преимущественным правом на обломки Титаника, обвинила Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в сокрытии информации о столкновении частной субмарины с корпусом затонувшего судна. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на судебные документы, которые оказались в распоряжении редакции.   

Сообщается, что инцидент произошел еще в июле 2019 года. Подлодку Triton экспедиции EYOS снесло течением – и она зацепила корабль. RMS Titanic утверждает, что NOAA знали об аварии, поскольку на борту находился их представитель, однако сообщили о ней лишь 8 января.

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В NOAA же заверяют, что "очень серьезно защищают место крушения" и раскрыли информацию, полностью ознакомившись с отчетом экспедиции.

В издании отмечают, что RMS Titanic намерены получить разрешение на крупнейшее поднятие артефактов с затонувшего судна. Одним из оппонентов компании как раз и является NOAA. Первое судебное заседание запланировано на 20 февраля в суде Восточной Вирджинии. Если RMS Titanic победит, это может приблизить компанию к разрешению на изъятие артефактов.

  • В 2020 году вступил в силу межправительственный договор между США и Великобританией о защите обломков Титаника. Государства будут иметь полномочия выдавать или отказывать в выдаче лицензий, позволяющих погружаться к кораблю или собирать на затонувшем судне артефакты.

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Титаник затонул не из-за айсберга: новая версия крушения корабля

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