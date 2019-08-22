Затонувший 107 лет назад Титаник на глубине 3750 метров: видео

Впервые за 14 лет исследователи посетили на дне Атлантического океана затонувший в 1912 году пассажирский лайнер Титаник. Специалисты компании Atlantic Productions осмотрели корпус парохода и пришли к выводу, что судно после более чем столетия под водой находится в плачевном состоянии, пишет Би-би-си.

Компания заявила, что впервые в истории Титаник снят на видео в качестве 4К: его используют для документального фильма об этом историческом кораблекрушении.

Впервые пароход обнаружили исследователи Роберта Балларда в 1985 году. Ныне глубоководники сняли видео за пять погружений.

В то время как части судна оказались в "удивительно хорошем состоянии", пишет источник, другие были окончательно утрачены. Наихудшему разрушению из-за сильных океанских течений, солевой коррозии и разъедающих металл бактерий подверглись служебные помещения по правому борту.

Справка. Титаник - британский трансатлантический пароход, на момент ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса потерпел крушение в северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом. Крушение унесло по меньшей мере 1496 жизней. Можно посмотреть, где именно он затонул.

Видео: Atlantic Productions