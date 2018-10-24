Уже в 2022 году Титаник-2 завершит круиз оригинального лайнера

Титаник-2 (фото - Blue Star Line)

commenthover

У него будут те же салоны и кабины, что и у парохода 20-го столетия и самые современные средства безопасности и навигации

Реклама

Реклама

В 2022 году копия легендарного Титаника отправится в плавание по тому же маршруту, которым должен был пройти оригинальный лайнер. Об этом сообщает CBS News.

Проект находится в руках австралийской компании Blue Star Line.

В качестве тестового испытания лайнер совершит круиз из Дубаи в Саутгемптон, и, если все пройдет успешно, Титаник-2 проследует тем же маршрутом, который должен был пройти оригинальный Титаник: прямиком из английского Саутгемптона в Нью-Йорк.

По плану, путешествие в Нью-Йорк займет две недели.

Сообщается также, что у Титаника-2 будут точно такие же кабины и салоны, что и у парохода 20-го века. В то же время, планируется оснастить новый корабль самыми современными средствами безопасности и навигационными приборами.

Проект обойдется Blue Star Line в $500 млн.

Читайте также: "Крепкий орешек", "Титаник" и "Супермен" стали нацдостоянием США