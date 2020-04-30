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Франция впервые вывела в море Suffren – атомную подлодку нового поколения: фото

Франция впервые вывела в море Suffren – атомную подлодку нового поколения: фото - Фото
Фото: twitter.com/florence_parly
30.04.2020, 13:20

Начались заводские ходовые испытания субмарины "Сюффрен". После нескольких месяцев тестов подлодку передадут флоту Франции для дальнейших испытаний.

Во Франции впервые вышла в море и совершила дебютное погружение Suffren – первая из шести многоцелевых атомных подлодок класса "Барракуда", которые страна собирается принять на вооружение к 2029 году. О ходовых испытаниях АПЛ в написали в Гендирекции по вооружению Франции, а также глава Минобороны страны Флоранс Парли.

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Проект "Барракуда" французы разрабатывают с начала 2000-х для службы вплоть до 2060 года: эти корабли придут на смену АПЛ типа "Рюби", которые на флоте страны используют с 1983-го.

Ориентировочная стоимость шести кораблей — 7,9€ млрд.

ТТХ. Длина - 99,5 м, ширина - 8,8 м, высота по рубке - 15,7 м, средняя осадка - 7,3 м, подводное водоизмещение – 5300 тонн, надводное - 4765 т, надводная скорость - 14 узлов, подводная - 23, рабочая глубина погружения - 350 м, предельная - 400 м, автономность плавания - 50 суток, экипаж - 60 человек.

Несмотря на то, что французские "Барракуды" в два раза превосходят размерами "Рюби", они почти в 1,5 раза уступают по водоизмещению аппаратам Astute (Британия) и Virginia (США).

На субмарине установлен 150-мегаваттный атомный реактор K15, из вооружения - четыре торпедных аппарата кал. 533 мм для 20 торпед и ракет (MdCN и Exocet SM-39 block 2) и мины.

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Фото: twitter.com/DGA

За рубкой на подлодке есть крепление для мобильного контейнера, в котором можно перевозить как дюжину спецназовцев, так и вооружение.

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Евгений Пилипенко
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флот франция подлодка субмарина подводная лодка апл Сюффрен Барракуда
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