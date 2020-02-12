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Где в океане ходит флот РФ и Китая, и где протянуты кабели: карта

Где в океане ходит флот РФ и Китая, и где протянуты кабели: карта - Фото
Погружение президента РФ в пучину (фото - ЕРА)
12.02.2020, 09:56

Глобальные игроки наращивают военную активность морского компонента своих армий, говорится в докладе Пентагона

Министерство обороны США показало карту мирового океана с линиями прокладки по дну межконтинентальных коммуникаций, а также зонами активности флотов РФ и Китая. Инфографика опубликована в морском сегменте доклада о планируемых тратах на оборону США.

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Американские военные отмечают, что оба геополитических противника США повысили в последние годы военную активность на море, из-за чего конкуренция в мировом океане сейчас выше, чем в годы холодной войны.

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Численность флота США - более 325 000 человек на активной службе и около 100 000 в резерве; РФ - 150 000, КНР - 240 000.

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