Погружение президента РФ в пучину (фото - ЕРА)

Министерство обороны США показало карту мирового океана с линиями прокладки по дну межконтинентальных коммуникаций, а также зонами активности флотов РФ и Китая. Инфографика опубликована в морском сегменте доклада о планируемых тратах на оборону США.

Читайте также: Гибель подлодки Лошарик. В РФ нашли непрямой украинский "след"

Американские военные отмечают, что оба геополитических противника США повысили в последние годы военную активность на море, из-за чего конкуренция в мировом океане сейчас выше, чем в годы холодной войны.

Нажмите, чтобы увеличить:

Численность флота США - более 325 000 человек на активной службе и около 100 000 в резерве; РФ - 150 000, КНР - 240 000.