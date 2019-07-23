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Гибель Лошарика. В России нашли непрямой украинский "след"

Гибель Лошарика. В России нашли непрямой украинский "след" - Фото
Иллюстрация: warfiles.ru
23.07.2019, 10:22

Случаев возгорания серебряно-цинковых аккумуляторов на российском флоте никогда не было. Такие украинские блоки питания заменили на российские Li-ion.

Одной из причин аварии на российской глубоководной военной станции АС-31 (Лошарик), возможно, является неудачное импортзамещение: вместо украинских аккумуляторов после введения санкций на подлодку были установлены российские. Они взорвались, убив при этом всех на борту, пишет российский Коммерсант.

Как рассказал изданию источник в отрасли, аппараты типа АС-31 долгое время комплектовались серебряно-цинковыми аккумуляторами, произведенными в Украине. После начала войны их заменили на российские литий-ионные батареи санкт-петербургского завода "Аккумуляторная компания Ригель".

Переданные ВМФ РФ батареи якобы прошли испытания на взрывобезопасность. "Сейчас выясняется, кто и каким образом испытывал изделия и почему при этом не присутствовали представители заказчика - Минобороны РФ", - пишет Коммерсант.

Специалисты полагают, что к мощному взрыву аккумуляторов могли привести не только конструктивные или технологические дефекты, но и экстремальные режимы работы. А чтобы исключить версию с терактом, несколько предоставленных Ригелем аккумуляторов уже взорвали на полигоне тротиловыми шашками: сравнят обломки с тестов и с подлодки.

Инцидент на субмарине Севфлота РФ АС-31, в котором погибли 14 подводников, произошел 1 июля. Официально ведомство Сергея Шойгу сообщило о нем только на следующий день, и лишь после того, как слухи в СМИ распространили "источники". СМИ пишут о коротком замыкании в аккумуляторном отсеке, из-за которого случился пожар. Минобороны РФ пишет, что инцидент произошел "при проведении батиметрических измерений в территориальных водах России". Субмарину отбуксировали на базу в Североморске.

АС-31 - секретная подлодка ВМФ РФ для диверсионных операций на экстремальных глубинах. Из-за особенностей конструкции на флоте ее называют "Лошариком". 

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