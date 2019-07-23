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Еще одна тайна холодной войны раскрыта. Нашли подлодку "Минерва"

Еще одна тайна холодной войны раскрыта. Нашли подлодку "Минерва" - Фото
Скриншот из видеозаписи
23.07.2019, 09:38

Исчезнувшую субмарину ВМС Франции обнаружили на глубине после 2,5 км спустя 51 год после ее исчезновения в Средиземном море

Спустя десятилетия поисков на дне у берегов Франции обнаружена исчезнувшая в разгар холодной войны подводная лодка La Minerve (S-647). Об этом вчера, 22 июля, объявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

"Мы только что нашли "Минерву". Это успех, облегчение и огромное технологическое достижение", - написала она в Twitter.

В начале 1968-го субмарина вышла из порта Тулона и пропала вместе с 52 подводниками на борту. Точные причины гибели остаются неизвестными - по крайней мере, официально. Были неподтвержденные сообщения, что субмарина затонула при движении под шноркелем за считанные минуты.

Американское судно частной компании Ocean Infinity, оборудованное для глубоководных исследований, нашло "Минерву" на глубине 2370 метров в 45 км от Тулона.

Гибель этой 58-метровой подлодки водоизмещением 860 тонн и способностью погружаться на глубину до 300 метров - одна из череды катастроф с боевыми субмаринами в 60-е годы. La Minerve затонула спустя два дня после пропажи израильской INS Dakar между Критом и Кипром. В том же году по неизвестным причинам затонула советская K-129 и американская Scorpion.

Подводный флот Франции насчитывал 11 дизель-электрических субмарин такого типа. Кроме "Минервы" утонула также "Эрдис" в 1970-м.

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Видео: BIG EBRA, defense.gouv.fr

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подлодка холодная война Минерва 1968 год
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