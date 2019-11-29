Наркосубмарина. Полиция Испании захватила контрабандистов: видео

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Подводная лодка перевозила 3 тонны кокаина

Испанские правоохранители обнародовали видео с захватом подводной лодки, которая перевозила 3 тонны кокаина. Об этом сообщается на сайте Гражданской гвардии Испании. 

Операция была проведена спецслужбами Испании, Великобритании, США, Португалии и Бразилии.

Лодку обнаружили с помощью самолетов, оборудованных устройствами слежения.

Отмечается, что подводная лодка за погодных условий не смогла передать груз другому судну и направилась к берегу. В итоге экипаж из трех человек покинул субмарину и пытался скрыться от полиции. Двоих задержали, третий пока скрывается.

Полицейские извлекли 152 коробки с наркотиками.

Сообщается, что подводные лодки нередко используются для транспортировки наркотиков вблизи Америки, а в Европе это был первый случай захвата "наркосубмарины".

Отмечается, что лодка была сделана кустарным методом и способна перевозить от трех до пяти тонн груза.

  • 26 ноября Нацполиция сообщила, что в результате масштабной спецоперации разоблачен синдикат наркоторговцев и изъяты наркотики на сумму 25 млн грн. Задержаны двое подозреваемых в организации, один из них - депутат ОТО, и 17 подозреваемых в участии в преступной группе, а ранее в Беларуси были задержаны еще двое подозреваемых.

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Теги: наркотики, подводная лодка
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