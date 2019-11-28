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Небольшие дозы наркотика лечат от алкоголизма - ученые

Небольшие дозы наркотика лечат от алкоголизма - ученые - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
28.11.2019, 10:46

Исследователи считают, что небольшие дозы кетамина могут ослабить тягу к алкоголю

Британские ученые провели исследование и выяснили, что кетамин в небольших дозах способен ослабить тягу к алкогольным напиткам. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование. 

В эксперименте, который продлился 10 дней, приняли участие 90 человек с сильной тягой алкоголю, но еще не имеющих диагноз "алкоголизм". Они выпивали по 14-15 литров в неделю.

Участников разделили на три группы: первым давали кетамин и психологически воздействовали на их желание выпить, вторым давали плацебо, третья группа просто получала кетамин без психологического воздействия. 

Результаты показали, что кетамин в сочетании с психологическим воздействием значительно снизил желание по сравнению с испытуемыми из других групп. У первой группы употребление алкоголя сократилось вдвое. 

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наркотики алкоголизм ученые здоровье кетамин
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