Небольшие дозы наркотика лечат от алкоголизма - ученые

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Британские ученые провели исследование и выяснили, что кетамин в небольших дозах способен ослабить тягу к алкогольным напиткам. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

В эксперименте, который продлился 10 дней, приняли участие 90 человек с сильной тягой алкоголю, но еще не имеющих диагноз "алкоголизм". Они выпивали по 14-15 литров в неделю.

Участников разделили на три группы: первым давали кетамин и психологически воздействовали на их желание выпить, вторым давали плацебо, третья группа просто получала кетамин без психологического воздействия.

Результаты показали, что кетамин в сочетании с психологическим воздействием значительно снизил желание по сравнению с испытуемыми из других групп. У первой группы употребление алкоголя сократилось вдвое.