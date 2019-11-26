Полиция: Разоблачен синдикат, изъяты наркотики на 25 млн - фото

Через интернет-магазины было реализовано наркотиков на 21 млн грн (Фото: Нацполиция)

Нацполичия заявляет, что в результате масштабной спецоперации, в которой были задействованы около 500 сотрудников полиции и прокуратуры, разоблачен синдикат наркоторговцев и изъяты наркотики на сумму 25 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Задержаны двое подозреваемых в организации, один из них - депутат объединенной территориальной общины, и 17 подозреваемых в участии в преступной группе, а ранее в Беларуси были задержаны еще два подозреваемых.

Полиция отмечает, что в синдикате существовала иерархия и распределение ролей: контроль за функционированием лабораторий, охрана, "химики", "финансисты", обслуживание интернет-магазина, доставка продукции на склады хранения, "курьеры", "закладчики" и другие. В целом было задействовано около 50 человек - жители Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей в возрасте от 18 до 39 лет.

Изъято более 46 кг наркотиков и психотропных веществ. По предварительным подсчетам, только через интернет-магазин было реализовано товара почти на 21 млн грн.

В октябре в Киеве правоохранители задержали мужчину , у которого якобы были найдены наркотики на сумму 10 млн гривень.

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