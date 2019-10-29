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Ученые показали карту употребления наркотиков по всему миру

Ученые показали карту употребления наркотиков по всему миру - Фото
Наркотики (фото - pixabay.com)
29.10.2019, 16:59

Исследователи провели анализ стоковых вод, который показал, что в большинстве крупных городов растет уровень употребления наркотиков

Международная группа ученых из 41 организации провела анализ стоковых вод и показала, как в разных странах менялся уровень употребления наркотиков. Об этом говорится в статье, которая была опубликована в журнале Addiction.

Ученые использовали данные проб воды, которые были взяты с канализационных стоков.

Для анализа исследователи выделили амфетамин, метамфетамин, экстази (МДМА) и кокаин. Образцы воды брались в 120 городах из 37 стран на протяжении 2011-2017 годов.

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На исследование отбирали аликвоты, получаемые в течение семидневных периодов в марте или апреле.

Ученые пришли к выводу, что содержание в водах всех четырех видов наркотиков, выбранных для анализа, с годами растет во многих странах.

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По Европе самые высокие уровни содержания наркотиков показывают Антверпен, Амстердам, Цюрих, Лондон и Барселона.

Самые низкие - города Греции, Португалии, Финляндии, Польши и Швеции.

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наука наркотики ученые Европа здоровье
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