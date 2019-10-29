Ученые показали карту употребления наркотиков по всему миру

Международная группа ученых из 41 организации провела анализ стоковых вод и показала, как в разных странах менялся уровень употребления наркотиков. Об этом говорится в статье, которая была опубликована в журнале Addiction.
Ученые использовали данные проб воды, которые были взяты с канализационных стоков.
Для анализа исследователи выделили амфетамин, метамфетамин, экстази (МДМА) и кокаин. Образцы воды брались в 120 городах из 37 стран на протяжении 2011-2017 годов.
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На исследование отбирали аликвоты, получаемые в течение семидневных периодов в марте или апреле.
Ученые пришли к выводу, что содержание в водах всех четырех видов наркотиков, выбранных для анализа, с годами растет во многих странах.
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По Европе самые высокие уровни содержания наркотиков показывают Антверпен, Амстердам, Цюрих, Лондон и Барселона.
Самые низкие - города Греции, Португалии, Финляндии, Польши и Швеции.