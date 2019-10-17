Полиция изъяла у мужчины наркотиков на 10 млн грн: видео и фото

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По информации правоохранителей, задержанный якобы оказался владельцем крупного интернет-магазина наркотиков

В Киеве правоохранители задержали мужчину, у которого якобы были найдены наркотики на сумму 10 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации пресс-службы, у задержанного изъяли семь кг амфетамина и 10 кг психотропов. При осмотре 14 почтовых отправлений, которые были отправлены задержанным накануне, обнаружено и изъято 500 грамм марихуаны, 81 таблетка "экстази", 500 грамм амфетамина, 700 грамм PVP и 301 марка ЛСД. 

Также полиция установила, что задержанный якобы оказался владельцем крупного интернет-магазина наркотиков, которые сбывались в виде "закладок" в Киеве, Одессе, Львове, Харькове и Сумах, а в других городах - через почтовые отделения. 

  • Ранее глава Нацполиции сообщил, что будет с проституцией и наркотиками.
  • В марте СБУ в Закарпатье задержала людей с героином на €10 млн - видео.
  • 4 марта пограничники Румынии задержали двух граждан Нидерландов, которые везли 84 кг героина из Украины. На украинском контрольном пункте пропуска партию наркотиков не заметили.
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Теги: наркотики, Нацполиция
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