Истребители ВВС США перехватили у Аляски шесть военных самолетов России

ВВС России расширяют военное присутствие у северных границ США и исследуют американскую противовоздушную оборону, отмечают в NORAD

Американские истребители F-22 при поддержке дозаправщика КС-135 перехватили в небе у берегов Аляски шесть российских самолетов Ту-142. Об этом сообщает пресс-служба Командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

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Отмечается, что российские самолеты были разделены на две группы — по три Ту-142 в каждой. Они в течение пяти часов находились в зоне американских сил противовоздушной обороны (ПВО), приблизились на 80 км к берегам Аляски, но не входили в суверенное воздушное пространство США и Канады.

"На наших северных подходах возросла иностранная военная активность, наши конкуренты продолжают расширять свое военное присутствие и исследовать нашу оборону", - сказал генерал Глен Ван Херк, командующий NORAD.

По его словам, в этом году NORAD провели более десятка перехватов - это больше, чем было в последние годы.

СПРАВКА. Перехват самолета – это сближение самолета-перехватчика с самолетом-нарушителем. Как правило, осуществляется для того, чтобы идентифицировать самолет, сообщить экипажу о нарушении и вывести его за пределы контролируемой самолетом-перехватчиком зоны.

28 августа сообщалось, что в международных водах недалеко от берегов Аляски всплыла подводная лодка ВМФ России. В NORAD заявили, что наблюдают за ней.

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Марк Сировой

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