ВВС США перехватили и сопровождали четыре военных самолета России: видео

Американские истребители перехватили четыре российских разведывательных самолета Ту-142 вблизи Аляски. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования аэрокосмической обороны США (NORAD).

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Российские Ту-142 приблизились на расстояние 65 морских миль (около 120 км) к Алеутским островам и находились в зоне действия ПВО Аляски около восьми часов. В то же время они оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады.

Самолеты РФ были перехвачены и сопровождались истребителями F-22 при поддержке самолетов-заправщиков KC-135.

"Только в этом году силы NORAD 10 раз идентифицировали и перехватывали российские военные самолеты, включая бомбардировщики, истребители и морские патрульные самолеты, когда они входили в зону ПВО Аляски", - заявил генерал Терренс О'Шонесси.