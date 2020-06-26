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Истребители США перехватили у Аляски военные самолеты России

Истребители США перехватили у Аляски военные самолеты России - Фото
Иллюстративное фото NORAD
26.06.2020, 10:24

В июне американские истребители несколько раз перехватывали российские самолеты у Аляски, в частности ядерные бомбардировщики

Американские истребители F-22 перехватили два самолета Ил-38 российского морского патруля у берегов Аляски. Об этом сообщили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки, передает CNN.

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Инцидент произошел примерно в 80 километрах от острова Унимак вдоль архипелага Алеутских островов. Отмечается, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве, однако зашли в зону противовоздушной обороны Аляски.

Это уже не первый в июне подобный инцидент с российскими самолетами  у Аляски. Например, в начале месяца американские истребители дважды перехватывали у берегов полуострова ядерные бомбардировщики РФ.

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Перехват ядерного бомбардировщика РФ истребителем США (фото - NORAD)

СПРАВКА. Перехват самолета – это сближение самолета-перехватчика с самолетом-нарушителем. Как правило, осуществляется для того, чтобы идентифицировать самолет, сообщить экипажу о нарушении и вывести его за пределы контролируемой самолетом-перехватчиком зоны.

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Марк Сировой
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ВВС США ВВС России Ил-38 самолет перехват истребитель аляска F-22
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