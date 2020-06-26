Истребители США перехватили у Аляски военные самолеты России

Иллюстративное фото NORAD

Американские истребители F-22 перехватили два самолета Ил-38 российского морского патруля у берегов Аляски. Об этом сообщили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки, передает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инцидент произошел примерно в 80 километрах от острова Унимак вдоль архипелага Алеутских островов. Отмечается, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве, однако зашли в зону противовоздушной обороны Аляски.

Это уже не первый в июне подобный инцидент с российскими самолетами у Аляски. Например, в начале месяца американские истребители дважды перехватывали у берегов полуострова ядерные бомбардировщики РФ.

Смотрите также: Угроза столкновения. Истребители РФ опасно перехватили самолет ВМС США – фото

Перехват ядерного бомбардировщика РФ истребителем США (фото - NORAD)

СПРАВКА. Перехват самолета – это сближение самолета-перехватчика с самолетом-нарушителем. Как правило, осуществляется для того, чтобы идентифицировать самолет, сообщить экипажу о нарушении и вывести его за пределы контролируемой самолетом-перехватчиком зоны.

Читайте также: Британские ВВС поднимались на перехват российских ТУ-142: фото