Угроза столкновения. Истребители РФ опасно перехватили самолет ВМС США – фото

Два российских истребителя Су-35 опасно перехватили патрульно-разведывательный самолет P-8A Шестого флота Военно-морских сил США. Об этом сообщает пресс-служба флота.

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Инцидент произошел 26 мая над Средиземным морем. Российские истребители в течение 65 минут летели на близком расстоянии по оба крыла от американского самолета, ограничивая возможность P-8A маневрировать.

В пресс-службе флота говорят, что российские пилоты вели себя непрофессионально и нарушили международные стандарты безопасности полетов. Отмечается, что под угрозой были все самолеты, а подобные инциденты повышают риск столкновений в воздухе.

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Это уже третий перехват российских истребителей над Средиземным морем за последние два месяца. В пресс-службе флота заверяют, что во всех случаях американские пилоты работали в соответствии с международным правом и не провоцировали российские истребители на такие действия.

21 мая сообщалось, что за двое суток Военно-воздушные силы Ливии при помощи турецких ударных дронов Bayraktar TB2 уничтожили несколько российских ЗРК Панцирь-С1.

аемников российской ЧВК Вагнера, которые поддерживали в Ливии мятежного генерала Халифу Хафтара, эвакуировали из страны. 25 мая турецкие СМИ сообщали , что н

фриканское командование Вооруженных сил США сообщало , что Россия развернула в Ливии истребители Миг-29, чтобы поддержать Хафтара. Вчера а

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Фото, видео - U.S. 6th Fleet