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26.05.2020, 18:45

США: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фото

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США: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фото
США: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фото
США: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фотоСША: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фото

По данным Африканского командование ВС США, Россия отправила в Ливию военные истребители четвертого поколения

Россия развернула в Ливии военные многоцелевые реактивные истребители четвертого поколения (разрабатывалось в 1975-2010 гг.), чтобы поддержать спонсируемых ей наемников ЧВК Вагнера, воюющих там на стороне мятежного генерала Халифы Хафтара против международно признанного правительства Национального согласия. Об этом сообщает Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM), которое также разместило фотографии истребителей.

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Отмечается, что истребители МиГ-29 прибыли в Ливию с авиабазы ​​в России, после транзита через Сирию, где они были перекрашены для маскировки их российского происхождения.

«Россия явно пытается склонить чашу весов в свою пользу в Ливии. Так же, как я видел, как они это делают в Сирии, они расширяют свое военное присутствие в Африке, используя поддерживаемые правительством наемные группировки, такие как Вагнер", - сказал генерал армии США Стивен Таунсенд, командующий AFRICOM.

По его словам, уже Россия уже не может отрицать свою причастность к продолжающемуся ливийскому конфликту – американские военные зафиксировали все этапы транспортировки российских истребителей в Ливию.

Таунсенд подчеркнул, что ни армия Хафтара, ни ЧВК Вагнера не в состоянии вооружать, эксплуатировать и поддерживать МиГ-29 без поддержки России.

"Мир слышал заявление г-н Хафтара о том, что он собирается начать новую воздушную кампанию. Это будут российские пилоты-наемники, которые будут летать на поставляемых Россией самолетах, чтобы бомбить ливийцев", - сказал Таунсенд.

Российский истребитель МиГ-29 в Ливии (Фото: U.S. Africa Command)

  • 25 декабря Эрдоган заявил, что в Ливии на стороне Хафтара воюют 2000 наемников российской ЧВК Вагнер.
  • 2 января парламент Турции одобрил законопроект, который позволит стране направить войска в Ливию для помощи Правительству национального согласия.
  • 21 мая сообщалось, что за двое суток Военно-воздушные силы Ливии при помощи турецких ударных дронов Bayraktar TB2 уничтожили несколько российских ЗРК Панцирь-С1.
  • 25 мая наемников российской ЧВК Вагнера, которые поддерживали в Ливии мятежного генерала Халифу Хафтара, эвакуировали из страны.

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СПРАВКА. С 2011 года после свержения и убийства диктатора Муаммара Каддафи в Ливии фактически двоевластие. На востоке в Тобруке – Палата представителей, которую поддерживает армия генерала Халифы Хафтара, контролирующая большую часть страны. В Триполи же работает сформированное при поддержке ООН и Запада Правительство национального согласия.

Хафтара поддерживают РФ (в том числе через ЧВК Вагнера), Франция, Иордания и ОАЭ, ПНС - Турция, Италия, Катар и ООН. В апреле 2019-го Хафтар начал наступление на Триполи.

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Теги: чвк вагнера, ливия, миг-29, Халифа Хафтар
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