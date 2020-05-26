США: Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29 – фото

Россия развернула в Ливии военные многоцелевые реактивные истребители четвертого поколения (разрабатывалось в 1975-2010 гг.), чтобы поддержать спонсируемых ей наемников ЧВК Вагнера, воюющих там на стороне мятежного генерала Халифы Хафтара против международно признанного правительства Национального согласия. Об этом сообщает Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM), которое также разместило фотографии истребителей.

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Отмечается, что истребители МиГ-29 прибыли в Ливию с авиабазы ​​в России, после транзита через Сирию, где они были перекрашены для маскировки их российского происхождения.

«Россия явно пытается склонить чашу весов в свою пользу в Ливии. Так же, как я видел, как они это делают в Сирии, они расширяют свое военное присутствие в Африке, используя поддерживаемые правительством наемные группировки, такие как Вагнер", - сказал генерал армии США Стивен Таунсенд, командующий AFRICOM.

По его словам, уже Россия уже не может отрицать свою причастность к продолжающемуся ливийскому конфликту – американские военные зафиксировали все этапы транспортировки российских истребителей в Ливию.

Таунсенд подчеркнул, что ни армия Хафтара, ни ЧВК Вагнера не в состоянии вооружать, эксплуатировать и поддерживать МиГ-29 без поддержки России.

"Мир слышал заявление г-н Хафтара о том, что он собирается начать новую воздушную кампанию. Это будут российские пилоты-наемники, которые будут летать на поставляемых Россией самолетах, чтобы бомбить ливийцев", - сказал Таунсенд.

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