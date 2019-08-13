Британские ВВС поднимались на перехват российских ТУ-142: фото

Ту-142 (Фото: Royal Air Force/Twitter)

Вчера, 12 августа, британские истребители вновь поднимались на перехват российских самолетов, сообщают ВВС Великобритании.

Два Ту-142 приблизились к воздушному пространству Великобритании и были перехвачены истребителями Тайфун с базы Лоссимут. Ту-142 "Медведь" - советский противолодочный самолет, фактически применяется для дальней океанской разведки.

9 августа ВВС Британии так же сообщали о перехвате двух российских Ту-95 и истребителя Су-27.

5 и 6 августа британские истребители перехватили пять самолетов РФ.