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Британские ВВС поднимались на перехват российских ТУ-142: фото

Британские ВВС поднимались на перехват российских ТУ-142: фото - Фото
Ту-142 (Фото: Royal Air Force/Twitter)
13.08.2019, 13:09

Воздушное пространство Великобритании российские самолеты не нарушали, их перехватили и сопровождали истребители с базы Лоссимут

Вчера, 12 августа, британские истребители вновь поднимались на перехват российских самолетов, сообщают ВВС Великобритании.

Два Ту-142 приблизились к воздушному пространству Великобритании и были перехвачены истребителями Тайфун с базы Лоссимут. Ту-142 "Медведь" - советский противолодочный самолет, фактически применяется для дальней океанской разведки.

9 августа ВВС Британии так же сообщали о перехвате двух российских Ту-95 и истребителя Су-27.

5 и 6 августа британские истребители перехватили пять самолетов РФ.

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перехват российского самолета ввс великобритании
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