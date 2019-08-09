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Истребители Британии дважды перехватили военные самолеты РФ

Истребители Британии дважды перехватили военные самолеты РФ - Фото
Иллюстративное фото: EPA
09.08.2019, 08:31

По данным Минобороны Британии, российские военные самолеты приближались к воздушному пространству страны

8 августа истребители Военно-воздушных сил Великобритании дважды поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Сначала истребитель Typhoon и заправщик Voyager вылетели с шотландской базы Лоссимут для наблюдения за двумя бомбардировщиками РФ Ту-95, которые приблизились к британскому воздушному пространству.

Во второй раз - для сопровождения российского Ту-95 и двух истребителей Су-27, совершавших полет вблизи Эстонии, вылетели дислоцированные в Прибалтике истребители Typhoon.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что действия британской авиации необходимы для круглосуточного обеспечения безопасности страны.

  • 7 августа британские истребители Typhoon за последние два дня перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем.

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британия су-27 Бен Уоллес Ту-95 истребитель Typhoon
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