Истребители Британии дважды перехватили военные самолеты РФ

8 августа истребители Военно-воздушных сил Великобритании дважды поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
Сначала истребитель Typhoon и заправщик Voyager вылетели с шотландской базы Лоссимут для наблюдения за двумя бомбардировщиками РФ Ту-95, которые приблизились к британскому воздушному пространству.
Во второй раз - для сопровождения российского Ту-95 и двух истребителей Су-27, совершавших полет вблизи Эстонии, вылетели дислоцированные в Прибалтике истребители Typhoon.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что действия британской авиации необходимы для круглосуточного обеспечения безопасности страны.
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