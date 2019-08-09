Истребители Британии дважды перехватили военные самолеты РФ

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8 августа истребители Военно-воздушных сил Великобритании дважды поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Сначала истребитель Typhoon и заправщик Voyager вылетели с шотландской базы Лоссимут для наблюдения за двумя бомбардировщиками РФ Ту-95, которые приблизились к британскому воздушному пространству.

Во второй раз - для сопровождения российского Ту-95 и двух истребителей Су-27, совершавших полет вблизи Эстонии, вылетели дислоцированные в Прибалтике истребители Typhoon.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что действия британской авиации необходимы для круглосуточного обеспечения безопасности страны.

ританские истребители Typhoon за последние два дня перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем. 7 августа б

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