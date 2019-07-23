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Южная Корея выразила России протест из-за вторжения самолета

Южная Корея выразила России протест из-за вторжения самолета - Фото
Фото: EPA
23.07.2019, 14:35

"Если такое поведение повторится, мы предпримем намного более решительные меры", - подчеркнул управления национальной безопасности Южной Кореи

Начальник управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен выразил секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву протест в связи с возможным нарушением российским военным самолетом воздушного пространства страны. Об этом сообщает Би-Би-Си.

"Мы рассматриваем эту ситуацию как крайне серьезную, если такое поведение повторится, мы предпримем намного более решительные меры", - говорится в сообщении Управления национальной безопасности Южной Кореи.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что российский военный самолет дважды вторгался в воздушное пространство страны утром во вторник. По данным корейских военных, это произошло над островами, суверенитет которых оспаривают Южная Корея и Япония.

"Требуем, чтобы Совет безопасности (России) дал оценку ситуации и предпринял должные меры", - говорится в заявлении Чон Ый Ена.

Власти Японии со своей стороны выразили Москве и Сеулу протест, сообщают японские СМИ со ссылкой на источники в правительстве страны.

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