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Истребители Британии перехватили пять военных самолетов России

Истребители Британии перехватили пять военных самолетов России - Фото
Фото: EPA
07.08.2019, 09:45

ВВС Великобритании дважды поднимали истребители для перехвата российских военных самолетов над Балтийским морем

Британские истребители Typhoon за последние два дня перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщает пресс-служба Королевских Воздушных сил.

Истребителям пришлось дважды подняться с авиабазы НАТО в Эстонии.

5 августа они перехватили российский транспортный самолет Ан-26, а потом отклонились для перехвата российского бомбардировщика Ту-142 и двух истребителей Су-27Б в районе воздушного пространства Литвы.

6 августа истербители Typhoon вылетели на перехват российского транспортного самолета Ту-134 вблизи воздушного пространства Эстонии.

Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве без утвержденного плана полета и не связывались с управлением воздушного движения, отмечают ВВС Великобритании.

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