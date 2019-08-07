Истребители Британии перехватили пять военных самолетов России

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Британские истребители Typhoon за последние два дня перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщает пресс-служба Королевских Воздушных сил.

Истребителям пришлось дважды подняться с авиабазы НАТО в Эстонии.

5 августа они перехватили российский транспортный самолет Ан-26, а потом отклонились для перехвата российского бомбардировщика Ту-142 и двух истребителей Су-27Б в районе воздушного пространства Литвы.

6 августа истербители Typhoon вылетели на перехват российского транспортного самолета Ту-134 вблизи воздушного пространства Эстонии.

Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве без утвержденного плана полета и не связывались с управлением воздушного движения, отмечают ВВС Великобритании.