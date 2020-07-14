Украина будет добиваться членства в НАТО. Первый шаг - получить "план действий"

Программа расширенных возможностей позволит углубить взаимодействие с Альянсом, а План действий станет первым шагом в плане интеграции

Украина настроена на получение членства в НАТО. Следующим шагом в отношениях с Северноатлантическим альянсом должен стать План действий по членству, сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Кулеба отметил, что Украина должна подходить к вопросам получения любых статусов с прагматичной точки зрения - то есть понимать, что это членство даст стране. Сейчас такое понимание уже есть, поэтому следующим шагом уже должен стать План действий - "это моя позиция как министра и мы должны сосредоточиться на достижении этой цели", - добавил он, напомнив, что в 2008 году Альянс взял на себя обязательство предоставить такой план Украине и Грузии.

По мнению министра, Программа расширенных возможностей НАТО - это инструмент, который позволит углубить взаимодействие и создать новые возможности для укрепления наших вооруженных сил и разведки, но в плане интеграции следующим шагом должен быть именно План действий.

СПРАВКА. Программа расширенных возможностей была разработана на Уэльском саммите НАТО. Запустили ее в 2014 году с целью усилить оперативную совместимость войск стран-участниц Альянса с силами НАТО. Чем выше совместимость, тем проще и эффективнее странам принимать участие в миссиях и операциях Альянса.

17 июня посол США объяснила, когда Украина получит план действий о членстве в НАТО.

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Дарья Мостовая

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