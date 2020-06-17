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Посол США объяснила, когда Украина получит план действий о членстве в НАТО

Посол США объяснила, когда Украина получит план действий о членстве в НАТО - Фото
Кей Бейли Хатчисон (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.06.2020, 06:42

Посол Кей Бейли Хатчисон подчеркнула, что НАТО твердо выступает за суверенитет Украины

В подходящее время вопрос о членстве Украины в НАТО и ПДЧ (план действий по членству, - ред.) "будет на столе", США поддерживают УкраинуОб этом вчера заявила постоянный представитель США при НАТО посол Кей Бейли Хатчисон, сообщает Укринформ.

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"Партнерство расширенных возможностей – это свидетельство того, что народ Украины является очень важным для НАТО, мы хотим большего взаимодействия, более общих тренировок и не свидетельствует, что Украина не сможет когда-нибудь стать союзником в НАТО. Я надеюсь, она будет им. В подходящее время вопрос по членству и ПДЧ будут на столе. Мы мощно поддерживаем Украину в этом", - отметила дипломат.

По ее словам, развитие сотрудничества с Украиной и Грузией будет среди вопросов, которые рассмотрят министры обороны Альянса.

"Мы признали Украину партнером с расширенными возможностями, Грузия уже имеет такой статус. Это означает, что мы уделяем особое внимание большей совместимости с Грузией и Украиной и считаем их близкими партнерами. Мы считаем, что обе эти страны противостоят российской агрессии, что Россия пытается незаконно захватить часть Грузии и часть Украины", - сказала Хатчисон.

Она подчеркнула, что НАТО твердо выступает за суверенитет этих двух стран, и мы будем продолжать делать это и впредь

  • 12 июня НАТО предоставил Украине статуса партнера с расширенными возможностями. Статус партнера НАТО с расширенными возможностями подразумевает более глубокое и индивидуальное взаимодействие с силами альянса.

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Арина Толина
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Кей Бейли Хатчисон Украина США нато план ПДЧ
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