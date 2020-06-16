В Кремле отреагировали на новый статус Украины в НАТО: грозят дестабилизацией

Украина-НАТО (иллюстрация — пресс-служба Минобороны)

Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями "не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

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"Безусловно, мы на это обратили внимание. Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в этой связи", - заявили в Кремле.

"Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе", - резюмировал он.

НАТО предоставил Статус партнера НАТО с расширенными возможностями подразумевает более глубокое и индивидуальное взаимодействие с силами альянса. 12 июняУкраине статуса партнера с расширенными возможностями.