Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Кремле отреагировали на новый статус Украины в НАТО: грозят дестабилизацией

В Кремле отреагировали на новый статус Украины в НАТО: грозят дестабилизацией - Фото
Украина-НАТО (иллюстрация — пресс-служба Минобороны)
16.06.2020, 14:00

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В РФ угрожают, заявляя, что это "не способствует укреплению безопасности в Европе"

Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями "не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Безусловно, мы на это обратили внимание. Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в этой связи", - заявили в Кремле. 

"Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе", - резюмировал он.

  • 12 июня НАТО предоставил Украине статуса партнера с расширенными возможностями. Статус партнера НАТО с расширенными возможностями подразумевает более глубокое и индивидуальное взаимодействие с силами альянса.
Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
Украина кремль нато
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 