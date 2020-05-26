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Зеленский утвердил национальную программу Украина - НАТО на 2020 год

Зеленский утвердил национальную программу Украина - НАТО на 2020 год - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
26.05.2020, 20:10

Президент Владимир Зеленский утвердил национальную программу Украина - НАТО на 2020 год

Президент Владимир Зеленский подписал указ о годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год (№203/2020). Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что годовая национальная программа (ГНП) определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.

В ОП пишут, что эта программа – системный документ, направленный на реализацию закрепленного Конституцией стратегического курса Украины на вступление в НАТО.

Подчеркивается, что в программе особое внимание уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, переводу сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укреплению демократического гражданского контроля.

Главный акцент в программе сделан на усилиях государства для обеспечения безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности.

Годовая национальная программа и сопутствующие документы доступны для загрузки на сайте главы государства.

  • 3 апреля сообщалось, что министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали меры по усилению партнерства с Украиной и Грузией.

Читайте также: НАТО собирается укрепить партнерство c Украиной: также из-за "Мрии" и "Русланов"

Наталия Медведева
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