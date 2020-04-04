Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Партнерство НАТО с Украиной и Грузией: подробности новых инициатив

Партнерство НАТО с Украиной и Грузией: подробности новых инициатив - Фото
Фото: ЕРА
04.04.2020, 09:33

В НАТО сообщили, что Украина сможет участвовать в мероприятиях Школы по строительству оборонных институтов

Новые инициативы НАТО в отношениях с Украиной и Грузией укрепят их совместимость с Североатлантическим альянсом. Об этом говорится в письменном ответе пресс-офиса НАТО, передает Укринформ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В НАТО подчеркнули, что "министры иностранных дел НАТО приняли дальнейшие инициативы, которые укрепляют партнерство с Грузией и Украиной".

"Это является частью ответа НАТО на развитие ситуации по безопасности в Черноморском регионе. Грузия сможет участвовать в проектах, которые были предложены Украине, таких, как Региональная программа безопасности авиационного пространства и платформа НАТО - Украина по противодействию гибридной войне", - говорится в сообщении.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Украина также сможет участвовать в мероприятиях Школы по строительству оборонных институтов (Defence Institution Building School) и в деятельности Совместного центра обучения и оценки НАТО - Грузия.

"Мы также увеличим участие обеих стран в учениях, которые проходят под эгидой стран-союзниц и НАТО в регионе Черного моря, для развития возможностей и взаимосовместимости", - говорится в сообщении.

  • 3 апреля сообщалось, что министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали меры по усилению партнерства с Украиной и Грузией.

 Читайте также: Новый статус Украины в НАТО: Кремль уже думает, как этого не допустить

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Украина нато Грузия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 