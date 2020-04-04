Партнерство НАТО с Украиной и Грузией: подробности новых инициатив

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Новые инициативы НАТО в отношениях с Украиной и Грузией укрепят их совместимость с Североатлантическим альянсом. Об этом говорится в письменном ответе пресс-офиса НАТО, передает Укринформ.

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В НАТО подчеркнули, что "министры иностранных дел НАТО приняли дальнейшие инициативы, которые укрепляют партнерство с Грузией и Украиной".

"Это является частью ответа НАТО на развитие ситуации по безопасности в Черноморском регионе. Грузия сможет участвовать в проектах, которые были предложены Украине, таких, как Региональная программа безопасности авиационного пространства и платформа НАТО - Украина по противодействию гибридной войне", - говорится в сообщении.

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Украина также сможет участвовать в мероприятиях Школы по строительству оборонных институтов (Defence Institution Building School) и в деятельности Совместного центра обучения и оценки НАТО - Грузия.

"Мы также увеличим участие обеих стран в учениях, которые проходят под эгидой стран-союзниц и НАТО в регионе Черного моря, для развития возможностей и взаимосовместимости", - говорится в сообщении.

инистры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали меры по усилению партнерства с Украиной и Грузией. 3 апреля сообщалось , что м

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