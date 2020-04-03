НАТО углубляет партнерство с Украиной и Грузией: что вошло в новый пакет

Министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали меры по усилению партнерства с Украиной и Грузией. Об этом на виртуальной пресс-конференции после встречи рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг.
В рамках этой инициативы НАТО вместе с Украиной и Грузией будут:
- проводить учения в стратегическом районе Черного моря;
- совместно работать над противодействием гибридной войне;
- прикладывать усилия для обмена информацией с авиационных радаров.
Миссия США в НАТО также выразила поддержку членства Украины и Грузии в Альянсе и подчеркнула, что новый пакет должен усилить безопасность и стабильность на Черном море.
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