НАТО углубляет партнерство с Украиной и Грузией: что вошло в новый пакет

Йенс Столтенберг (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)

Министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали меры по усилению партнерства с Украиной и Грузией. Об этом на виртуальной пресс-конференции после встречи рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

В рамках этой инициативы НАТО вместе с Украиной и Грузией будут:

- проводить учения в стратегическом районе Черного моря;

- совместно работать над противодействием гибридной войне;

- прикладывать усилия для обмена информацией с авиационных радаров.

Миссия США в НАТО также выразила поддержку членства Украины и Грузии в Альянсе и подчеркнула, что новый пакет должен усилить безопасность и стабильность на Черном море.

В конце февраля на тот момент вице-премьер по евроатлантической интеграции и нынешний глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать членом НАТО даже с временно оккупированными территориями.

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