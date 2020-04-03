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НАТО углубляет партнерство с Украиной и Грузией: что вошло в новый пакет

НАТО углубляет партнерство с Украиной и Грузией: что вошло в новый пакет - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)
03.04.2020, 07:59

Главы МИД стран НАТО утвердили новый пакет партнерства с Украиной и Грузией. Цель – безопасность и стабильность на Черном море

Министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали меры по усилению партнерства с Украиной и Грузией. Об этом на виртуальной пресс-конференции после встречи рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

В рамках этой инициативы  НАТО вместе с Украиной и Грузией будут:

- проводить учения в стратегическом районе Черного моря;

- совместно работать над противодействием гибридной войне;

- прикладывать усилия для обмена информацией с авиационных радаров.

Миссия США в НАТО также выразила поддержку членства Украины и Грузии в Альянсе и подчеркнула, что новый пакет должен усилить безопасность и стабильность на Черном море.

  • В конце февраля на тот момент вице-премьер по евроатлантической интеграции и нынешний глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать членом НАТО даже с временно оккупированными территориями.

 Читайте также: Новый статус Украины в НАТО: Кремль уже думает, как этого не допустить

Марк Сировой
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