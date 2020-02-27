Кулеба: Украина может вступить в НАТО с оккупированными территориями

Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями. Об этом сообщил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время общения с пользователями в Twiiter.
Кулеба отметил, что движение к членству в ЕС и НАТО необратимо, "ни один отдельный регион не может блокировать решение национального масштаба".
"Справедливый мир - это победа, когда наши территории деоккупированы, а Россия не является игроком в внутренней политике Украины", - добавил Кулеба.
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