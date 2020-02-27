Кулеба: Украина может вступить в НАТО с оккупированными территориями

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями. Об этом сообщил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время общения с пользователями в Twiiter.

Кулеба отметил, что движение к членству в ЕС и НАТО необратимо, "ни один отдельный регион не может блокировать решение национального масштаба".

"Справедливый мир - это победа, когда наши территории деоккупированы, а Россия не является игроком в внутренней политике Украины", - добавил Кулеба.

олее половины укрпинцев (51%) считали , что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО. опроса фонда Деминициативы и соцслужбы Центр Разумкова, б 21 января по данным

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