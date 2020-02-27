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Кулеба: Украина может вступить в НАТО с оккупированными территориями

Кулеба: Украина может вступить в НАТО с оккупированными территориями - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
27.02.2020, 11:29

Вице-премьер Дмитрий Кулеба считает, что оккупация Крыма и война на Донбассе не помешает Украине стать членом Североатлантического Альянса

Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями. Об этом сообщил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время общения с пользователями в Twiiter.

Кулеба отметил, что движение к членству в ЕС и НАТО необратимо, "ни один отдельный регион не может блокировать решение национального масштаба".

"Справедливый мир - это победа, когда наши территории деоккупированы, а Россия не является игроком в внутренней политике Украины", - добавил Кулеба.

  • 21 января по данным опроса фонда Деминициативы и соцслужбы Центр Разумкова, более половины укрпинцев (51%) считали, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО.

Читайте также: Украина может получить новый статус в НАТО. Что это значит

Арина Толина
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