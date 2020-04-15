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НАТО собирается укрепить партнерство c Украиной: также из-за "Мрии" и "Русланов"

НАТО собирается укрепить партнерство c Украиной: также из-за "Мрии" и "Русланов" - Фото
Грузовой самолет Ан-225 Мрия (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
15.04.2020, 08:05

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил Украину за объемные воздушные грузоперевозки медоборудования и экипировки для стран-членов Альянса

На фоне пандемии коронавируса, когда Украина за счет своих тяжелых транспортных самолетов Ан-225 "Мрия" и Ан-124 "Руслан" обеспечивает стратегические перевозки для стран НАТО, Альянс рассматривает возможность усиления партнерства с официальным Киевом. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, отвечая на вопросы по телеконференции.

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"Я видел эти самолеты - они огромные и невероятной вместимости. Эти украинские самолеты демонстрируют, как НАТО работает со страной-партнером Украиной, чтобы осуществлять воздушные перевозки союзникам. <...> То есть, да - мы работаем с Украиной и приветствуем тесное сотрудничество с ней. Сейчас мы все в одной лодке, это вызов всем нам", - сказал он.

По словам Столтенберга, сейчас в Брюсселе размышляют, как усилить партнерские отношения с Украиной.

"Но все, что мы делаем сообща, укрепляет эти отношения", - резюмировал он.

Ан-225 "Мрия" - самый крупный и мощнейший в мире транспортный самолет (берет на борт до 250 т), созданный КБ Антонова в конце 1980-х. Причина постройки - нужен был авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран". Предполагалось также использовать как первую ступень при воздушном старте космического корабля. Первый полет - в декабре 1988 года. В ноябре 2004-го внесен в Книгу рекордов Гиннеса за 240 рекордов.

Экипаж - 6 человек, размах крыла - 88 м, длина - 84 м, высота - 18 м, пустой вес - 250 т, при полной загрузке - 640 т, скорость - 850 км/ч, полет - 15 400 км, с грузом 200 т - 4000 км, потолок - 12 км.

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Ан-124 "Руслан" - тяжелый дальний транспортный самолет разработки КБ Антонова. Первый полет - в декабре 1982-го, начало эксплуатации - январь 1987-го. Произведено 55 единиц. В Украине - 7 самолетов.

Экипаж - 8 человек, длина - 69 м, размах крыла - более 73 м, его площадь - 628 м², высота - 21 м, масса пустого - 178,4 т, грузоподъемность - до 150 тон, дальность полета с грузом 120 т - до 5400 км, максимальная скорость - 865 км/ч.
  • Для завершения работы над вторым Ан-225 нужно $300-400 млн.
  • Сейчас пять Ан-124 "Руслан" и "Мрия" зафрахтованы наперед для доставки медгрузов для ЕС.
  • В 2018 году Столтенберг говорил, что НАТО не нужно "разрешение" РФ на будущее вступление Украины в НАТО.

Смотрите видео: Целое шоу. Аэропорт Варшавы транслировал посадку украинской "Мрии"

Евгений Пилипенко
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