Целое шоу. Аэропорт Варшавы транслировал посадку украинской "Мрии" – видео

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Украинский гигант-транспортник доставил из Китая в Польшу сотни тонн медицинской экипировки для борьбы с коронавирусной инфекцией

Примечание: смотреть примерно с 36:00 минуты видео

Около 11:00 по киевскому времени в Варшаве совершил посадку самый крупный в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия": на борту – медицинский груз для борьбы с эпидемией коронавируса в Польше. Это событие местный аэропорт им. Шопена показывал в прямой трансляции.

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Трансляцию смотрели одновременно до 80 000 зрителей.

На борту украинского самолета – единственного в своем роде – экипировка из Китая: более семи миллионов медицинских масок, сотни тысяч комбинезонов и шлемов.

Смотрите видео: Взлет украинской "Мрии" из кабины пилота

СПРАВКА. Ан-225 "Мрия" - самый крупный и мощнейший в мире транспортный самолет (берет на борт до 250 тонн), созданный киевским КБ им. Антонова в конце 1980-х. Причина постройки - нужен был авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран". Предполагалось также использовать как первую ступень при воздушном старте космического корабля. Первый полет - в декабре 1988 года. В ноябре 2004-го внесен в Книгу рекордов Гиннеса за 240 рекордов.

Экипаж - 6 человек, размах крыла - 88 м, длина - 84 м, высота - 18 м, пустой вес - 250 т, при полной загрузке - 640 т, скорость - 850 км/ч, полет - 15 400 км, с грузом 200 т - 4000 км, потолок - 12 км.

Ранее заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем показал фрагмент испытательного полета после модернизации:

  • В 2016 году Антонов заключил соглашение с AICC по достройке второго Ан-225 и серийном производстве в Китае.
  • Для завершения работы над вторым Ан-225 нужно $300-400 млн, но есть проблема со строительством шасси.
  • Сейчас пять Ан-124 "Руслан" и "Мрия" зафрахтованы наперед для доставки медгрузов для ЕС.

Смотрите видео: "Мрия" вылетела в Китай за медоборудованием: завораживающий взлет

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Теги: самолет, аэропорт, посадка, Мрия, варшава, ан-225
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