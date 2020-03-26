Самолет-рекордсмен Ан-225 "Мрия" впервые полетел после модернизации: видео

Вчера, 25 марта, самый крупный в мире многофункциональный транспортный самолет Ан-225 совершил первый после модернизации полет. Взлет "Мрии" показали в Facebook госпредприятия "Антонов".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Основной пункт модернизации – новая система управления силовой установкой украинского производства.
По данным Mil.in.ua, также украинская компания ООО ПКФ Сторк поставит на бортовую автоматизированную систему контроля на Ан-225 и Ан-124-100 "Руслан" многофункциональные индикаторы-дисплеи MFD10.SPO.03.
Смотрите видео: Взлет украинской "Мрии" из кабины пилота
Читайте также: ГП "Антонов" и Укроборонпром не поделили 40 млн грн. Это мешает контракту с Перу