Самолет-рекордсмен Ан-225 "Мрия" впервые полетел после модернизации: видео

Вчера, 25 марта, самый крупный в мире многофункциональный транспортный самолет Ан-225 совершил первый после модернизации полет. Взлет "Мрии" показали в Facebook госпредприятия "Антонов".

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Основной пункт модернизации – новая система управления силовой установкой украинского производства.

По данным Mil.in.ua, также украинская компания ООО ПКФ Сторк поставит на бортовую автоматизированную систему контроля на Ан-225 и Ан-124-100 "Руслан" многофункциональные индикаторы-дисплеи MFD10.SPO.03.

Смотрите видео: Взлет украинской "Мрии" из кабины пилота

СПРАВКА. Ан-225 "Мрия" - самый крупный и мощнейший в мире транспортный самолет (берет на борт до 250 тонн), созданный киевским КБ им. Антонова в конце 1980-х. Причина постройки - нужен был авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран". П редполагалось также использовать как первую ступень при воздушном старте космического корабля. Первый полет - в декабре 1988 года. В ноябре 2004-го внесен в Книгу рекордов Гиннеса за 240 рекордов.



Экипаж - 6 человек, размах крыла - 88 м, длина - 84 м, высота - 18 м, пустой вес - 250 т, при полной загрузке - 640 т, скорость - 850 км/ч, полет - 15 400 км, с грузом 200 т - 4000 км, потолок - 12 км.

В 2016 году Антонов заключил соглашение с AICC по достройке второго Ан-225 и серийном производстве в Китае.

Для завершения работы над вторым Ан-225 нужно $300-400 млн, но есть проблема со строительством шасси.

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