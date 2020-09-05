"Оккупанты волнуются". РФ подняла восемь истребителей из–за бомбардировщиков США в Украине
Волнением российских оккупантов воспользовались силы НАТО, отмечают военные эксперты. Самолеты-разведчики собрали информацию о российских ПВО
Россия поднимала в небо восемь истребителей на перехват эскадры из бомбардировщиков ВВС США B-52 и украинских истребителей Су-27 и Миг-29, которая вчера пролетела над Украиной от границы с Польшей до Азовского моря и обратно. Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ в Facebook.
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Такая украино–американская формация "не на шутку взволновала российских оккупантов", пишут в Командовании. Помимо поднятия в небо четырех Су–27 и четырех Су–30, были переведены в полную боевую готовность силы противовоздушной обороны российского Южного военного округа.
Военные эксперты отмечают, что такой ситуацией воспользовались самолеты–разведчики НАТО. Они получили всю необходимую информацию о ПВО "вероятного противника".
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