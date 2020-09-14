Американские бомбардировщики В-52Н — снова в небе Украины: фото
В-52 взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий с партнерами в сфере коллективной безопасности
Сегодня, 14 сентября, три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н - снова в воздушном пространстве Украины. Их сопровождают украинские истребители. Об этом сообщает пресс-служба Командования Военно-воздушных сил ВСУ.
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В-52 взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий с партнерами в сфере коллективной безопасности.
Такие патрулирования будут иметь регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины - это часть давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании, сообщили в командовании.
Как отмечается, экипажи B-52 обеспечивают коллективную оборону для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России.
"Стратегические партнеры Украины в очередной раз намекают российскому руководству, что не оставят Украину одну и не дадут превратить Черное и Азовское моря во внутренние озера РФ", - сказано в сообщении.
- 5 сентября американские B-52 впервые вошли в воздушное пространство Украины. Истребители Су–27 и Миг–29 Командования Воздушных сил ВСУ сопровождали бомбардировщики до побережья Азовского моря и обратно.
- Россия поднимала в небо восемь истребителей на перехват эскадры, а также приводила в полную боевую готовность силы противовоздушной обороны российского Южного военного округа.
- Такой ситуацией воспользовались самолеты–разведчики НАТО. Они получили всю необходимую информацию о ПВО "вероятного противника".
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