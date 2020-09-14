Американские бомбардировщики В-52Н — снова в небе Украины: фото

В-52 взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий с партнерами в сфере коллективной безопасности

Сегодня, 14 сентября, три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н - снова в воздушном пространстве Украины. Их сопровождают украинские истребители. Об этом сообщает пресс-служба Командования Военно-воздушных сил ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В-52 взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий с партнерами в сфере коллективной безопасности.

Такие патрулирования будут иметь регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины - это часть давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании, сообщили в командовании.

Как отмечается, экипажи B-52 обеспечивают коллективную оборону для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России.

"Стратегические партнеры Украины в очередной раз намекают российскому руководству, что не оставят Украину одну и не дадут превратить Черное и Азовское моря во внутренние озера РФ", - сказано в сообщении.

Справка. Boeing B-52 Stratofortress "Стратосферная крепость" - американский стратегический бомбардировщик фирмы Боинг, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. Основная задача, для которого разрабатывался В-52 - доставка двух термоядерных бомб большой мощности в любую точку СССР. Сегодня его задачи значительно шире.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.