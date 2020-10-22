В ближайшее время еще несколько катеров Island отправятся в Украину – посол в США
22.10.2020, 12:57
Катеры класса Island (фото - пресс-служба президента)
По словам посла, он лично осматривал корабли в Балтиморе
В США готовят к передаче Украине еще несколько патрульных катеров класса "Island". Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко во время круглого стола, организованного Украинским конгрессовым комитетом Америки.
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По словам посла, на прошлой неделе у него была возможность лично осмотреть их в Балтиморе.
Ельченко также отметил, что Украина "не только получает, но и закупает" американское вооружение – он упомянул о покупке ракетных комплексов Javelin и контракте на поставку патрульных кораблей класса Марк VI.
- 27 сентября 2018 года США передали Украине два первых катера.
- В апреле 2019-го в США заявили, что передадут еще два корабля класса Island.
- 20 октября 2019 года сообщалось, что сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами, которые являются военной помощью США для Украины, вошел в Черное море.
- В октябре этого же года сообщалось, что с США была достигнута договоренность о поставке еще 4 кораблей класса Island.
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