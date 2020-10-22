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В ближайшее время еще несколько катеров Island отправятся в Украину – посол в США

22.10.2020, 12:57
В ближайшее время еще несколько катеров Island отправятся в Украину – посол в США - Фото
Катеры класса Island (фото - пресс-служба президента)

По словам посла, он лично осматривал корабли в Балтиморе

В США готовят к передаче Украине еще несколько патрульных катеров класса "Island". Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко во время круглого стола, организованного Украинским конгрессовым комитетом Америки. 

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По словам посла, на прошлой неделе у него была возможность лично осмотреть их в Балтиморе. 

Ельченко также отметил, что Украина "не только получает, но и закупает" американское вооружение – он упомянул о покупке ракетных комплексов Javelin и контракте на поставку патрульных кораблей класса Марк VI

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Станислав Стороженко
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