В ближайшее время еще несколько катеров Island отправятся в Украину – посол в США

По словам посла, он лично осматривал корабли в Балтиморе

В США готовят к передаче Украине еще несколько патрульных катеров класса "Island". Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко во время круглого стола, организованного Украинским конгрессовым комитетом Америки.

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По словам посла, на прошлой неделе у него была возможность лично осмотреть их в Балтиморе.

Ельченко также отметил, что Украина "не только получает, но и закупает" американское вооружение – он упомянул о покупке ракетных комплексов Javelin и контракте на поставку патрульных кораблей класса Марк VI.

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Станислав Стороженко

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