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Ельченко: Украина впервые напрямую закупила у США партию Javelin

Ельченко: Украина впервые напрямую закупила у США партию Javelin - Фото
Владимир Ельченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.01.2020, 09:25

По словам посла, закупка очередной партии противотанковых ракетных комплексов Javelin - это впервые такого рода контакт с Пентагоном

Украина впервые напрямую закупила у Пентагона очередную противотанковых ракетных комплексов Javelin (на сумму в $36,5 млн. – ред.).  Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

По его словам, эта сумма не входит в общую сумму военной помощи США Украине.

"Они не входят в ту сумму помощи США, но это важно, потому что это впервые такого рода контакт непосредственно с Пентагоном. Он открывает нам пути для реализации других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры", - сказал он.

Ельченко уточнил, что в этом году Украина получит помощь США на сумму $698 млн: оборонной помощи на $250 млн и финансово-экономической - на $448 млн.

В этом году запланирована передача Украине трех американских катеров класса Island.

По словам Ельченко, приоритетом сотрудничества Министерства обороны Украины и Пентагона в 2020 году определено усиление украинского флота.

"Есть такой термин как "москитный флот", то есть скоростные катера, которых очень не хватает именно нашим военным и морякам на Черном и Азовском морях", - сказал Ельченко.

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пентагон Javelin владимир ельченко катера класса Island
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