Воронченко сказал, есть ли альтернатива "москитному" флоту

Игорь Воронченко (фото - president.gov.ua)

В Украине для защиты территории и сдерживания агрессии России на море пока нет альтернативы "москитному" флоту (быстроходные и маневренные малые боевые корабли, - ред.). Об этом заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в интервью Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос, каким должен быть "москитный" флот, Воронченко сказал: "Мы должны учитывать факторы ресурсов и времени. Скажу откровенно, пока альтернативы "москитному" флоту у нас нет. "Москиты" строятся быстро, не требуют большого ресурса. Они маневренные, быстрые и способны наносить соответствующих поражений корабельным группировкам".

Реклама

Командующий ВМС Украины подчеркнул, что "москитный" флот – это первый этап для запрета или ограничения действий противника на море, в прибрежной зоне.

"Относительно дальнейших действий понадобятся корабли большей мощности. В Азовском море тем составом катеров, которые мы планируем, я считаю, можно гарантировать безопасность производственной деятельности и безопасности судоходства", - уточнил он.

Ранее Воронченко заявлял, что соотношение сил в Азовском море не в пользу Украины.

25 ноября 2018 года корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир, который с двумя малыми бронекатерами следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а затем атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены шестеро моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а после увезли в Москву.