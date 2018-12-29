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29.12.2018, 07:02

Соотношение сил в Азовском море не в пользу Украины - Воронченко

Соотношение сил в Азовском море не в пользу Украины - Воронченко - Фото
Игорь Воронченко (фото - скриншот видео)

Командующий ВМС Украины отметил, что подавляющее количество кораблей и катеров Черноморского флота РФ и ФСБ находятся в Азовском море

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Страна-агрессор Россия перебросила в Азовское море до 40 боеспособных кораблей и катеров.  Об этом сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в интервью Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос, как он оценивает соотношение сил Украины и России в Азовском море, Вороченко сказал: "Сейчас, к сожалению, не в пользу Украины как в количественном, так и качественном соотношении. Подавляющее количество кораблей и катеров Черноморского флота РФ и ФСБ находятся в Азовском море. По нашим подсчетам, их количество уже перевалило за сотню".

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Он уточнил, непосредственно тех кораблей и катеров, которые могут полноценно выполнять задачи, на российской стороне примерно 36-40 единиц.

" У Украины там, к сожалению, сейчас два катера и два корабля. Вот теперь считайте, которое может быть соотношение", - подчеркнул Воронченко.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстрелялималые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипаж из 24 моряков взяли в плен. В 10 областях Украины после этого было на месяц введено военное положение

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Теги: азовское море, агрессия рф, Игорь Воронченко
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