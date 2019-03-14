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14.03.2019, 16:23

США передадут Украине еще два катера класса Island

США передадут Украине еще два катера класса Island - Фото
Фото: mil.in.ua

Анонсирована передача и других средств для ВМС ВСУ

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Соединенные Штаты намерены передать Украине еще два катера класса Island. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, передает Украинский милитарный портал.

"Мы работали и продолжим работать на морском направлении с их Военно-морскими силами. У нас хорошие отношения. Сейчас будет увеличено финансирование, которое мы запросили в Конгрессе для передачи Киеву морских средств, прежде всего двух кораблей - патрульных катеров класса Island, чтобы начать пополнять ВМС. Речь идет и о других средствах ", - заявил Скапаротти.

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Перспективы получения еще двух катеров подтвердили источники Украинского милитарного портала в ВМС ВСУ.

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27 сентября 2018 Береговая охрана США на военно-морской базе в Балтиморе осуществила передачу Украине двух патрульных катеров типа Island. Характеристики катеров: водоизмещение - 168 тонн, длина - 34 метра, скорость - до 29,5 узлов, экипаж - 16 человек, автономность - 5 суток, дальность плавания - 3000 миль. Вооружение: 25-мм автоматическая артиллерийская установка Mk 38 Bushmaster, 12,7-мм пулеметы М2НВ.

Катера класса Island построены на верфи Bollinger Shipyards в Локпорте (штат Луизиана) с 1985 по 1992 годы в количестве 49 корпусов (бортовые номера WPB 1301 - WPB 1349) для Береговой охраны США.

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Теги: Island, катера, ВМС ВСУ, Кертис Скапаротти
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