Одесса. Из США прибудут еще четыре патрульных катера Island

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Достигнута договоренность о поставке из США еще четырех катеров типа Island для службы в Военно-Морских Силах ВСУ. Об этом сообщает Думская.

Заместитель начальника штаба Военно-Морских Сил Украины по евроинтеграции, капитан первого ранга Андрей Рыженко уточнил, что "их передадут Украине на куда более выгодных условиях, чем первые два".

"Вообще, возникла идея создать дивизион многоцелевых патрульных катеров с мореходностью, которая позволяла бы применять их в Черном, Азовском и даже Средиземном морях (чего очень не хватает текущим отечественным проектам)", - отметил Рыженко.

По его словам, основные задачи катера типа Island в ВМСУ - охрана портов, пунктов базирования, морских путей, объектов морской индустрии Украины в пределах исключительной морской экономической зоны, наблюдение за морской обстановкой и сбор данных по судоходству.

Катера могут также использоваться для противоминных, аварийно-спасательных, специальных операций.

Есть также возможность установить на них дополнительное оборонительное вооружение (это пакеты возможностей Sea Control и MDA/ISR).

Рыженко добавил, что катер очень экономичный.

"При скорости 12 узлов расход топлива составляет всего 150 литров в час. Таким образом, запасы горючего в 37 тонн позволяют выполнять задачи в течение семи-десяти суток (по стандарту НАТО — это требование для корвета). 30-летняя практика применения катеров в США показала их эффективность в различных погодных условиях морей и океанов", - объяснил он.

20 октября 2019 года сообщалось , что с ухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами, которые являются военной помощью США для Украины, вошел в Черное море.

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