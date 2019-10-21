Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.10.2019, 11:21

В Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фото

1 / 7
В Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фотоВ Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фотоВ Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фотоВ Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фотоВ Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фотоВ Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фотоВ Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фото
В Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фотоВ Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фотоВ Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фотоВ Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фотоВ Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фотоВ Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фотоВ Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фото
В Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фотоВ Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фотоВ Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фотоВ Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фотоВ Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фотоВ Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фотоВ Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фото

Катера прибыли сухогрузом Ocea Freedom

Два патрульных катера Славянск и Старобельск типа Island прибыли из США в Украину для службы в Военно-Морских Силах ВСУ. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Катера прибыли сухогрузом Ocea Freedom. В 08:30 он прошел Воронцовский маяк, в 09:00 пришвартовался в Каботажной гавани Одесского морского порта.

Министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что уже начата их разгрузка, далее будет идти подготовка к эксплуатации после транспортировки и зачисления в боевой состав ВМС ВС Украины.

"Эти корабли вместе с подготовленными украинским экипажами усилят возможности наших Военно-Морских Сил. Наличие таких катеров во флоте позволит эффективнее вести патрулирование акватории, проводить противодиверсионную оборону, а также участвовать в поисково-спасательных операциях", - подчеркнул Загороднюк.

Он напомнил, что согласно договоренностям, катера были переданы ВМС бесплатно, украинская сторона обеспечивала лишь оплату сопровождающих услуг.

  • 20 октября 2019 года сообщалось, что сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами, которые являются военной помощью США для Украины, вошел в Черное море.

Фото: facebook.com/andrii.zahorodniuk, Думская

Отправить:
Распечатать:
Теги: Island, катера, Андрей Загороднюк, Ocea Freedom
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Футбол. Украина обыграла Португалию – и вышла на Евро-2020: фото
Футбол. Украина обыграла Португалию – и вышла на Евро-2020: фото
Цветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантем
Цветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантем
В РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фото
В РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фото
Материалы по теме
Кулеба рассказал о деталях визита делегации НАТО в Украину
Политика Кулеба рассказал о деталях визита делегации НАТО в Украину
Генсек НАТО рассказал, что думают в Альянсе о членстве Украины
Политика Генсек НАТО рассказал, что думают в Альянсе о членстве Украины
Популярное
фото/видео
В Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фото
В Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фото
Гончарук: Помещение Рады пробовали захватить рейдеры - видео
Гончарук: Помещение Рады пробовали захватить рейдеры - видео 08:58
Футбол. "Динамо" обыгрывает "Александрию": видео гола
Футбол. "Динамо" обыгрывает "Александрию": видео гола 07:15
"Стыдно". Бородянский извинился перед Гонтаревой за хор Веревки
"Стыдно". Бородянский извинился перед Гонтаревой за хор Веревки 20.10.19, 23:58
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 