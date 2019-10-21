В Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фото

Два патрульных катера Славянск и Старобельск типа Island прибыли из США в Украину для службы в Военно-Морских Силах ВСУ. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Катера прибыли сухогрузом Ocea Freedom. В 08:30 он прошел Воронцовский маяк, в 09:00 пришвартовался в Каботажной гавани Одесского морского порта.

Министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что уже начата их разгрузка, далее будет идти подготовка к эксплуатации после транспортировки и зачисления в боевой состав ВМС ВС Украины.

"Эти корабли вместе с подготовленными украинским экипажами усилят возможности наших Военно-Морских Сил. Наличие таких катеров во флоте позволит эффективнее вести патрулирование акватории, проводить противодиверсионную оборону, а также участвовать в поисково-спасательных операциях", - подчеркнул Загороднюк.

Он напомнил, что согласно договоренностям, катера были переданы ВМС бесплатно, украинская сторона обеспечивала лишь оплату сопровождающих услуг.

ухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами, которые являются военной помощью США для Украины, вошел в Черное море. 20 октября 2019 года сообщалось , что с

Фото: facebook.com/andrii.zahorodniuk, Думская