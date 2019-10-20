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Сухогруз с подаренными США катерами вошел в Черное море: фото

Сухогруз с подаренными США катерами вошел в Черное море: фото - Фото
Фото: facebook.com/Клименко
20.10.2019, 12:55

Ocean Freedom под американским флагом вышел из Балтимора 3 октября

Сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами, которые являются военной помощью США для Украины, вошел в Черное море. Об этом в Facebook сообщил руководитель проекта ОО Майдан иностранных дел Андрей Клименко.

Ocean Freedom под американским флагом вышел из Балтимора 3 октября. Утром 14 октября корабль прошел Гибралтарский пролив.

Фото: facebook.com/Клименко

Патрульные катера Р190 Славянск и Р191 Старобельск закреплены на верхней палубе судна. Ожидается, что Ocean Freedom прибудет в Одессу 20−21 октября.

  • 3 апреля сообщалось, что флот США бесплатно передаст Военно-Морским Силам два патрульных катера класса Island.
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США вмс катер Ocean Freedom фото
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