Сухогруз с подаренными США катерами вошел в Черное море: фото

Фото: facebook.com/Клименко

Сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами, которые являются военной помощью США для Украины, вошел в Черное море. Об этом в Facebook сообщил руководитель проекта ОО Майдан иностранных дел Андрей Клименко.

Ocean Freedom под американским флагом вышел из Балтимора 3 октября. Утром 14 октября корабль прошел Гибралтарский пролив.

Фото: facebook.com/Клименко

Патрульные катера Р190 Славянск и Р191 Старобельск закреплены на верхней палубе судна. Ожидается, что Ocean Freedom прибудет в Одессу 20−21 октября.