В США одобрили продажу современных катеров Mark VI для Украины - Кулеба
Министр уверен, что они укрепят позиции военно-морских сил Украины и позволят более эффективно противостоять морским угрозам
В США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI (MK VI) и сопутствующего оборудования на общую сумму в $600 млн. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По словам министра, это повысит возможности Военно-морских сил страны и поможет противостоять угрозам в Азовском и Черном морях. Кулеба поблагодарил американских партнеров, которые "в дальнейшем крепко поддерживают Украину".
Шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи от США по соответствующим программам. Остальная часть может быть закуплена украинским правительством в рамках программы "Международные военные продажи", сообщает пресс-служба МИД в Facebook.
Как сообщает информационный ресурс Ukrainian Military Pages, кроме 16 патрульных катеров Украина направила запрос на получение 32 систем вооружения MSI Seahawk A2, 40 пушек МК44 Bushmaster (32 установленные и восемь запасных), 20 электрооптических инфракрасных радиолокаторов (FLIR) (16 установленных и четыре запасных), 16 акустических устройств дальнего радиуса действия (LRAD), 16 идентификационных систем "свой/чужой" (IFF) и прочего коммуникационного и вспомогательного оборудования.
- 5 июля главнокомандующий ВМС Алексей Неижпапа сообщил, что военно-морские силы Украины могут одними из первых в мире получить современный американский катер Mark VI.
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