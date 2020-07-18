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В США одобрили продажу современных катеров Mark VI для Украины - Кулеба

18.07.2020, 13:59
В США одобрили продажу современных катеров Mark VI для Украины - Кулеба - Фото
Катер Mark VI (скриншот с видео Youtube)

Министр уверен, что они укрепят позиции военно-морских сил Украины и позволят более эффективно противостоять морским угрозам

В США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI (MK VI) и сопутствующего оборудования на общую сумму в $600 млн. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По словам министра, это повысит возможности Военно-морских сил страны и поможет противостоять угрозам в Азовском и Черном морях. Кулеба поблагодарил американских партнеров, которые "в дальнейшем крепко поддерживают Украину".

Шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи от США по соответствующим программам. Остальная часть может быть закуплена украинским правительством в рамках программы "Международные военные продажи", сообщает пресс-служба МИД в Facebook.

инфографика Mark VI (Facebook МИД)

Как сообщает информационный ресурс Ukrainian Military Pages, кроме 16 патрульных катеров Украина направила запрос на получение 32 систем вооружения MSI Seahawk A2, 40 пушек МК44 Bushmaster (32 установленные и восемь запасных), 20 электрооптических инфракрасных радиолокаторов (FLIR) (16 установленных и четыре запасных), 16 акустических устройств дальнего радиуса действия (LRAD), 16 идентификационных систем "свой/чужой" (IFF) и прочего коммуникационного и вспомогательного оборудования.

СПРАВКА. Катер Mark VI - боевой маневренный катер американского производства длиной порядка 26 метров. Оснащен современными системами наблюдения за обстановкой на море и обнаружением противника. Очень стойкий к волнениям на море, что позволяет вести прицельный огонь на поражение даже во время шторма. Mark VI может одновременно быть оборудованным дистанционно управляемыми 25-мм пушками M242 Bushmaster, а также 12,7 и 7,62-мм пулеметами. Его скорость составляет до 63 км/час.

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Дарья Мостовая
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