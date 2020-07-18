В США одобрили продажу современных катеров Mark VI для Украины - Кулеба

Министр уверен, что они укрепят позиции военно-морских сил Украины и позволят более эффективно противостоять морским угрозам

В США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI (MK VI) и сопутствующего оборудования на общую сумму в $600 млн. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По словам министра, это повысит возможности Военно-морских сил страны и поможет противостоять угрозам в Азовском и Черном морях. Кулеба поблагодарил американских партнеров, которые "в дальнейшем крепко поддерживают Украину".

Шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи от США по соответствующим программам. Остальная часть может быть закуплена украинским правительством в рамках программы "Международные военные продажи", сообщает пресс-служба МИД в Facebook.

Как сообщает информационный ресурс Ukrainian Military Pages, кроме 16 патрульных катеров Украина направила запрос на получение 32 систем вооружения MSI Seahawk A2, 40 пушек МК44 Bushmaster (32 установленные и восемь запасных), 20 электрооптических инфракрасных радиолокаторов (FLIR) (16 установленных и четыре запасных), 16 акустических устройств дальнего радиуса действия (LRAD), 16 идентификационных систем "свой/чужой" (IFF) и прочего коммуникационного и вспомогательного оборудования.

СПРАВКА. Катер Mark VI - боевой маневренный катер американского производства длиной порядка 26 метров. Оснащен современными системами наблюдения за обстановкой на море и обнаружением противника. Очень стойкий к волнениям на море, что позволяет вести прицельный огонь на поражение даже во время шторма. Mark VI может одновременно быть оборудованным дистанционно управляемыми 25-мм пушками M242 Bushmaster, а также 12,7 и 7,62-мм пулеметами. Его скорость составляет до 63 км/час.

5 июля главнокомандующий ВМС Алексей Неижпапа сообщил, что военно-морские силы Украины могут одними из первых в мире получить современный американский катер Mark VI.

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Дарья Мостовая

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