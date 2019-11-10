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В Минобороны сообщили, что испытания признаны успешными

Вчера, 9 ноября, катера украинских ВМС типа Island, переданные Береговой охраной США, впервые испытали в открытом море. Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что военные моряки проверяли работу всех механизмов и систем новых единиц флота.

В 12:50 из Практической гавани одесского порта вышел патрульный катер Р191 "Старобельск". На борту, кроме украинского экипажа, находились американские специалисты и заместитель командующего ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Сообщается, что катер легко разогнался до 28 узлов - это больше, чем способны "Гюрзы".

Ближе к вечеру гавань должен покинул Р190 "Славянск".

В Минобороны уточнили, что патрульные катера ВМС ВСУ типа Island Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" успешно прошли первые ходовые испытания.

По завершению ряда испытаний, патрульные катера будут включены в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

  • В конце октября сообщалось, что достигнута договоренность о поставке из США еще четырех катеров типа Island для службы в Военно-Морских Силах ВСУ.

Читайте также: В Одессу из США прибыли два патрульных катера Island: фото

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Теги: Island, ВМС ВСУ, катер
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