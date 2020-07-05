Глава ВМС: Мы можем одними из первых получить от США современный катер Mark VI

По словам командующего ВМС Неижпапы, американские катера Mark VI идеально подходят для украинского флота на Азовском море

Военно-морские силы Украины могут одними из первых в мире получить современный американский катер Mark VI. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал командующий ВМС Алексей Неижпапа.

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"Идеальный для наших действий на Азовском море, рассчитываем, что скоро Mark VI займет достойное место в нашем прибрежном флоте. Кстати, ни одной стране эти катера США еще не передавали. Украина может стать первой после Соединенных Штатов, которая будет иметь на вооружении Mark VI", - сказал он.

По словам Неижпапы, Mark VI меньше по водоизмещению уже переданных Украине американских катеров Island, но является одним из самых современных в своем классе.

Среди преимуществ катера глава флота отметил, что он многовекторный, может применяться где угодно и легок для перемещения по суше. Также на нем устанавливаются тактические ракеты, противоминный комплекс, а на борту могут размещаться подразделения спецназа.

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"Назвать сроки (получения катера, - ред.) пока не смогу. Впрочем, надеюсь, что быстрее, чем продолжался процесс с Island (почти 5 лет, - ред.). Важно, что это будут совершенно новые катера, которые ранее не использовались", - отметил военный моряк.

В октябре 2019 года Украина безвозмездно получила от США катера класса Island.

получить еще три катера такого класса. В 2021-м ВМС планируют

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Видео - US Defense Information/YouTube

Марк Сировой

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