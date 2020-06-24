Украина получила от США партию "джавелинов" модификации FGM-148E

Неделю назад в рамках пилотного проекта по программе международных военных продаж от правительства США в Украину прибыла партия ракет к противотанковому ракетному комплексу Javelin предпоследней модификации. Об этом пишет пресс-служба Минобороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Для нужд Вооруженных Сил Украины поступили ракеты FGM-148E", – коротко сообщили военные.
Ракеты и вспомогательное оборудование на сумму более $27 млн прибыло еще 16 июня – это первая партия по контракту, подписанному в декабре 2019 года.
Читайте также: Горбулин: Джавелинов - мало, Украине нужны системы Patriot
22 июня власти США показали, как готовится к отправке в Украину новая партия ПТРК.
Смотрите также: Под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фото и видео