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Украина получила от США партию "джавелинов" модификации FGM-148E

Украина получила от США партию "джавелинов" модификации FGM-148E - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны
24.06.2020, 09:43

Поставка остальных товаров США военного назначения по договоренностям предусмотрена в 2021-2022 годах

Неделю назад в рамках пилотного проекта по программе международных военных продаж от правительства США в Украину прибыла партия ракет к противотанковому ракетному комплексу Javelin предпоследней модификации. Об этом пишет пресс-служба Минобороны.

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"Для нужд Вооруженных Сил Украины поступили ракеты FGM-148E", – коротко сообщили военные.

Ракеты и вспомогательное оборудование на сумму более $27 млн прибыло еще 16 июня – это первая партия по контракту, подписанному в декабре 2019 года. 

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22 июня власти США показали, как готовится к отправке в Украину новая партия ПТРК.

  • Впервые Javelin поступили в Украину в апреле 2018-го. Украинские военные официально ни разу не применили ПТРК.
  • В конце февраля Минобороны США заключило с Ratheon контракт на производство противотанковых комплексов Javelin для американской армии, Украины и других стран.
  • В мае американские компании Raytheon и Lockheed Martin объявили о завершении создания первой партии последней модели ПТРК – FGM-148F.
  • Весной/летом 2020-го США поставят Украине военного оборудования на сумму более $60 млн: "джавелины", пусковые установки к ним, радиостанции, боеприпасы, радары и прочее.

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    Евгений Пилипенко
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